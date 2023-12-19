Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Москве продлили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Московском регионе

close
100%
Илья Питалев/РИА Новости

В столице и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Это следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый», — отметили в сообщении, уточнив, что такая погода несет в себе потенциальную опасность.

Синоптики обратили внимание, что предупреждение о гололедице в Москве и области будет действовать до 11:00 21 декабря.

В российской столице объявили желтый уровень опасности из-за погодных условий 17 декабря.

В этот же день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что суточный рекорд по количеству снега в столице вновь обновился.

Накануне москвичам пообещали оттепель. По словам заместителя руководителя ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолия Цыганкова, снег в столице не растает, но осядет.
Эта неделя ожидается теплая. Ночью 0...-2°С, днем 0...+2°С. К четвергу до +3°С.

Ранее российские ученые в Арктике зафиксировали миражи и белую радугу в один день.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами