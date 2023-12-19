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Петарда взорвалась в руках у женщины в Гагре

В Сочи госпитализировали жительницу Абхазии, у которой в руках взорвалась петарда

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Depositphotos

Пострадавшую от взрыва петарды в руке жительницу Гагры госпитализировали в Сочи. Об этом сообщает Sputnik Абхазия.

Инцидент произошел вечером 14 декабря, молодая женщина поступила в медицинское учреждение с раной руки, она рассказала врачам, что держала петарду, которая неожиданно взорвалась.

Пострадавшей оказали первую медицинскую помощь, после чего госпитализировали в профильную клинику в Сочи, жизни женщины ничего не угрожает.

Ранее московский школьник поджег дома петарды и попал в больницу с травмой руки.

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