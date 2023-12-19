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Суд приговорил к двум годам активистку «Левого сопротивления»

Члена «Левого сопротивления» приговорили к 2 годам по делу об экстремизме

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Мещанский суд Москвы приговорил к двум годам колонии активистку экстремистского движения «Левое сопротивление» Алену Крылову. Об сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции в своем Telegram-канале.

Отмечается, что она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.1 уголовного кодекса (УК) РФ (участие в экстремистском сообществе).

Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы сроком на шесть месяцев.

12 июня сообщалось, что Верховый суд республики Киргизия арестовал активистку экстремистского движения «Левое сопротивление» Алену Крылову. Позднее она была передана российской стороне.

Дело, по которому проходит Крылова, было возбуждено в отношении лидера «Левого сопротивления» Дарьи Полюдовой. До этого суд приговорил ее к девяти годам колонии по статье о создании экстремистского сообщества.

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