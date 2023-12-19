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Путин поручил помочь бойцам СВО в рамках социальной газификации

Путин поручил уделить особое внимание участникам СВО при социальной газификации

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Пресс-служба «Единой России»

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину установить приоритет очередности социальной газификации льготников, уделив особое внимание участникам спецоперации и их семьям. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В перечне поручений говорится, что при установлении приоритетов очередности газоснабжения льготных категорий потребителей необходимо оказать поддержку малоимущим в приобретении и установке оборудования. Срок выполнения поручений — 15 марта.

Российский лидер рекомендовал «Народному фронту» взять под контроль проведение социальной газификации и доложить о сделанном до 1 февраля 2024 года.

19 декабря Путин вручил медали «Золотая Звезда» Героям России. Награды получили девять бойцов, которые проявили мужество и героизм в ходе спецоперации. Среди них: подполковник Сергей Ирхин, майор Андрей Митяшин, капитан Айнур Сафиуллин, старший лейтенант Роман Дебелый и другие.

Ранее Путин объявил 2024 год в России Годом семьи.

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