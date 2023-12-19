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Путин счел наградой возможность поработать на Россию

Путин: Родина наградила нас возможностью поработать на страну

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Alexander Zemlianichenko/Reuters

Поработать на российский народ — это награда, которую дала Родина. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин после церемонии награждения Героев России, передает ТАСС.

«Родина всем нам, в том числе и мне, <…> наградила нас с вами возможностью поработать на нашу страну и наш народ», — отметил глава государства.

Обращаясь к Героям России он обратил внимание, что готов безмерно защищать интересы страны.

Один из награжденных бойцов передал российскому лидеру благодарность сослуживцев, что он дает возможность проявить себя. Он пообещал «идти до конца в любой обстановке».

Путин признался, что ему очень важно услышать эти слова от офицеров, которые на передовой в зоне спецоперации рискуют собой, «не боятся ничего», идут вперед и ведут за собой солдат.

До этого президент заявил, что Россия в отличие от «временщиков на Украине» не бросает раненых.

19 декабря Путин вручил медали «Золотая Звезда» девяти Героям России.

Ранее Путин рассказал, каких политиков называют «временщиками».

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