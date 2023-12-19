Автору сериала Mr. Freeman грозит штраф за дискредитацию российской армии

Павел Мунтян (признан в РФ иностранным агентом)/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Автору сериала Mr. Freeman Павлу Мунтяну (признан в РФ иностранным агентом) грозит штраф до 50 тысяч рублей по статье о дискредитации армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Хорошевского суда столицы.

«В суд поступил протокол, составленный по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ в отношении Мунтяна П. А.», — говорится в сообщении.

Мунтян ранее выступил в поддержку Украины и запустил фонд, собиравший деньги для помощи этой стране. Аниматор находится за пределами России.

При этом ранее сообщалось, что на Мунтяна завели уголовное дело 17 октября по 2 части статьи 207.3 УК РФ «публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ».

Павел Мунтян — основатель проектов концептуальной и альтернативной анимации Koms.ru и Multikov.net («Масяня», «Синий воробей»), автор анимационного проекта Mr Freeman, продюсер мультсериалов об Ам Няме и «Куми-Куми» и др.

Ранее СК подтвердил возбуждение уголовного дела против создателя «Масяни» Куваева.