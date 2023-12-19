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Американка купила вазу за $3 и продала за $100 тысяч

New York Times: американка купила вазу за $3 и продала за $100 тысяч на аукционе

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Jessica Vincent/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В США женщина купила вазу за $3 и продала за $100 тысяч, пишет New York Times. Оказалось, все это время американка владела произведением известного итальянского скульптора.

Как рассказала Джессика Винсент, впервые она увидела вазу в комиссионном магазине. Женщину заинтересовала гравировка в виде буквы «М» на дне сосуда. Американка подумала, что это означает остров Мурано рядом с Венецией, который славится своими стеклянными изделиями.

На вазе не была указана цена. Винсент сказала себе, что заплатит за нее не больше $9, но кассир продал вазу за $3,99. Вернувшись домой, Джессика начала изучать вазу, чтобы узнать про нее как можно больше информации.

Выяснилось, что вазу, которую она купила, в 1940-х годах сделал итальянский скульптор Карло Скарпа, что позже подтвердили специалисты аукционного дома. В итоге ваза была продана за $100 тысяч частному коллекционеру.

Ранее украшение на лестнице в доме мужчины оказалось потерянной реликвией из Помпеи.

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