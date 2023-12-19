Многодетной семье из ФРГ предоставили временное убежище в РФ

Многодетная семья, прибывшая из Германии, получила временное убежище на территории РФ. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель российского министерства внутренних дел Ирина Волк.

В ноябре 2023 года в Калужскую область из-за границы прилетели мать, отец и шестеро их детей. При этом, как отметила Волк, четверо детей все еще не достигли совершеннолетия.

«По словам родителей, одной из основных причин переезда стало опасение, что органы ювенальной полиции ФРГ заберут детей», — уточнила представитель российского ведомства.

Она добавила, что после прибытия в РФ супруги сразу обратились в миграционное подразделение с просьбой предоставить временное убежище. По словам Волк, сотрудники министерства оперативно рассмотрели заявку и вынесли положительное решение.

В конце представитель МВД РФ уточнила, что в будущем члены семьи планируют оформить российские паспорта.

4 декабря рэпер Schokk (настоящее имя Дмитрий Гинтер) сообщил, что получил гражданство РФ. Артист завершил оформление нового паспорта через год после прибытия из Германии и запроса на предоставление политического убежища.

Ранее президент РФ Владимир Путин упростил процедуру предоставления российского гражданства выходцам из трех стран.