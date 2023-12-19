Российская пенсионерка поговорила по телефону и осталась без 9 млн рублей

Жительница Южного Бутово попалась на уловку телефонных мошенников, продала свою квартиру и отдала вырученные за нее деньги. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры столицы.

Как рассказали в ведомстве, жертвой мошенников стала 72-летняя женщина. Мошенники представились сотрудниками правоохранительных органов и действовали по обычной схеме, заверяя женщину, что ее квартирой могут распоряжаться злоумышленники. Пенсионерка общалась якобы с представителями банка и судебными приставами, которые инструктировали ее, как сохранить имущество.

В итоге пожилая женщина самостоятельно оформила договор купли-продажи квартиры, совершила сделку, а вырученные от нее деньги в размере 9,8 млн рублей передала курьеру.

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