Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Учитель года: контроль за гаджетами в школах осуществляется уже давно

Учитель Лутовинов: контроль за смартфонами в школах осуществляется уже давно

close
100%
Depositphotos

Контроль за смартфонами и планшетами в школах осуществляется уже давно. Об этом в беседе с RT рассказал Учитель года России 2022, учитель истории МОУ СОШ №16 города Орехово‑Зуево Дмитрий Лутовинов, комментируя закон об ограничении использования на уроках гаджетов, подписанный президентом России Владимиром Путиным. Педагог подчеркнул, что телефоны во время учебного процесса недопустимы.

«Ограничивать использование мобильных телефонов на уроках мы начали, кажется, еще тогда, когда они вообще появились. <...> Но законодательной, правовой нормы не существовало, а теперь она появилась. Я не могу сказать, что мы этого не делали и что-то радикально поменяется, но, как минимум, учитель может теперь сослаться на закон», — сказал Лутовинов.

Он добавил, что в некоторых школах есть практика, когда дети убирают смартфоны в специальный шкаф или коробку. При этом, по его мнению, достаточно в устной форме предупредить учеников о том, что на партах гаджеты находиться не должны.

В начале декабря Госдума окончательно приняла законопроект, запрещающий школьникам пользоваться телефонами на уроках даже для учебы. Также одобренный нормативный акт вернет в школы обязательные уроки труда. Документ позднее был утвержден Советом Федерации.

19 декабря закон подписал глава государства.

Ранее было названо число пользователей российского смартфона Р-ФОН.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами