Учитель года: контроль за гаджетами в школах осуществляется уже давно

Контроль за смартфонами и планшетами в школах осуществляется уже давно. Об этом в беседе с RT рассказал Учитель года России 2022, учитель истории МОУ СОШ №16 города Орехово‑Зуево Дмитрий Лутовинов, комментируя закон об ограничении использования на уроках гаджетов, подписанный президентом России Владимиром Путиным. Педагог подчеркнул, что телефоны во время учебного процесса недопустимы.

«Ограничивать использование мобильных телефонов на уроках мы начали, кажется, еще тогда, когда они вообще появились. <...> Но законодательной, правовой нормы не существовало, а теперь она появилась. Я не могу сказать, что мы этого не делали и что-то радикально поменяется, но, как минимум, учитель может теперь сослаться на закон», — сказал Лутовинов.

Он добавил, что в некоторых школах есть практика, когда дети убирают смартфоны в специальный шкаф или коробку. При этом, по его мнению, достаточно в устной форме предупредить учеников о том, что на партах гаджеты находиться не должны.

В начале декабря Госдума окончательно приняла законопроект, запрещающий школьникам пользоваться телефонами на уроках даже для учебы. Также одобренный нормативный акт вернет в школы обязательные уроки труда. Документ позднее был утвержден Советом Федерации.

19 декабря закон подписал глава государства.

Ранее было названо число пользователей российского смартфона Р-ФОН.