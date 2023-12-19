Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно, как будет организован контроль за смартфонами в школах

Депутат Лантратова: школы сами будут осуществлять контроль за смартфонами

close
100%
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по просвещению Яна Лантратова в беседе с RT объяснила, как будет организован контроль за использованием смартфонов и планшетов школьниками. По ее словам, этот процесс будет осуществляться образовательными учреждениями по собственному усмотрению. Решения будут приниматься совместно с родителями.

«Вариант номер один: дети приходят в класс и в ящичек складывают каждый свой телефон, по окончании урока ребенок забирает телефон. Вариант номер два: он может оставлять в своей сумке телефон, никто его отнимать не будет, но просто не использовать и не доставать во время учебного процесса», — объяснила парламентарий.

Исключение, по ее словам, составят только случаи угрозы жизни и здоровью.

В начале декабря Госдума окончательно приняла законопроект, запрещающий школьникам пользоваться телефонами на уроках даже для учебы. Также одобренный нормативный акт вернет в школы обязательные уроки труда. Документ позднее был утвержден Советом Федерации.

19 декабря закон подписал президент России Владимир Путин.

Ранее у российской школьницы на уроке загорелся телефон.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами