Стало известно, как будет организован контроль за смартфонами в школах

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по просвещению Яна Лантратова в беседе с RT объяснила, как будет организован контроль за использованием смартфонов и планшетов школьниками. По ее словам, этот процесс будет осуществляться образовательными учреждениями по собственному усмотрению. Решения будут приниматься совместно с родителями.

«Вариант номер один: дети приходят в класс и в ящичек складывают каждый свой телефон, по окончании урока ребенок забирает телефон. Вариант номер два: он может оставлять в своей сумке телефон, никто его отнимать не будет, но просто не использовать и не доставать во время учебного процесса», — объяснила парламентарий.

Исключение, по ее словам, составят только случаи угрозы жизни и здоровью.

В начале декабря Госдума окончательно приняла законопроект, запрещающий школьникам пользоваться телефонами на уроках даже для учебы. Также одобренный нормативный акт вернет в школы обязательные уроки труда. Документ позднее был утвержден Советом Федерации.

19 декабря закон подписал президент России Владимир Путин.

Ранее у российской школьницы на уроке загорелся телефон.