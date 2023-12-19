Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Суд в ДНР вынес приговор командиру роты ВСУ

Генпрокуратура: суд ДНР приговорил к пожизненному заключению командира роты ВСУ

close
100%
Генпрокуратура России' class="item-image" >
Телеграм-канал Генпрокуратура России

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) вынес приговор двум бывшим военным вооруженных сил Украины (ВСУ), один из которых был командиром роты. Их обвинили в преступлениях против мирного населения Мариуполя, сообщили в Telegram-канале Генеральной прокуратуры России.

По версии следствия, весной 2022 года командир роты Сергей Бенза приказал «избавиться» от восьми мирных жителей Мариуполя. Согласно данным прокуратуры, солдат ВСУ Ян Данилов лишил жизни двоих человек. Еще пять человек не выжили в результате действий другого украинского военнослужащего, уже осужденного.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Бензу к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, Данилова — к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Похожий судебный процесс недавно проходил в Луганской народной республике. Приговор украинскому военнослужащему вынесли за обстрел квартиры пенсионерки из гранатомета в Северодонецке.

Ранее в Крыму посоветовали новым регионам РФ предъявить в суде нанесенный ВСУ ущерб.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами