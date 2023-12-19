Суд в ДНР вынес приговор командиру роты ВСУ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) вынес приговор двум бывшим военным вооруженных сил Украины (ВСУ), один из которых был командиром роты. Их обвинили в преступлениях против мирного населения Мариуполя, сообщили в Telegram-канале Генеральной прокуратуры России.

По версии следствия, весной 2022 года командир роты Сергей Бенза приказал «избавиться» от восьми мирных жителей Мариуполя. Согласно данным прокуратуры, солдат ВСУ Ян Данилов лишил жизни двоих человек. Еще пять человек не выжили в результате действий другого украинского военнослужащего, уже осужденного.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Бензу к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, Данилова — к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Похожий судебный процесс недавно проходил в Луганской народной республике. Приговор украинскому военнослужащему вынесли за обстрел квартиры пенсионерки из гранатомета в Северодонецке.

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