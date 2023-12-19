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Эксперт объяснил, почему детей стоит рожать вне зависимости от мировых кризисов

Обозреватель Блоджет: детей стоит рожать вне зависимости от мировых кризисов

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Многие молодые люди отказываются от прибавления в семействе в связи с непростой политической ситуацией, нестабильностью в экономике своих государств, и в целом из-за отсутствия уверенности в завтрашнем дне. Однако это мнение предвзято. Об этом заявил основатель и обозреватель Business Insider Генри Блоджет, слова которого приводит «Ридус».

«Наше будущее (и настоящее), конечно, включает в себя множество проблем и страхов, и некоторые из них могут показаться непреодолимыми. Но каждое поколение сталкивается с такими проблемами. И каждый ныне живущий на Земле человек родился в мире, который по многим параметрам был более страшным, опасным и неопределенным, чем сейчас», — отметил Блоджет.

Он подчеркнул, что у человечества имеется много насущных проблем, однако они всегда были, и всегда будут.

В начале декабря депутат Государственной думы Евгений Федоров предложил ввести налог на бездетность, чтобы за счет него профинансировать программы стимулирования рождаемости. Однако его коллега Нина Останина предположила, что такая мера вызовет у семей недоверие к государственной власти в любом лице. По ее словам, в первую очередь стоит подумать об обеспечении молодежи работой, достойной зарплатой и жильем.

Ранее в России призвали избавить многодетные семьи от оплаты ЖКУ.

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