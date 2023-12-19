Мужчину арестовали, когда он спросил у соседа-полицейского разрешения на фото с его сыном

Во Франции молодого человека арестовали за просьбу сфотографировать девятилетнего сына соседа-полицейского. Об этом сообщает Actu17.

12 декабря к полицейскому, проживающему в Сен-Жермэн-ан-Лэ, департамент Ивелин, пришел его сосед. 22-летний юноша попросил у мужчины разрешения сфотографировать ноги его маленького сына. Офицер немедленно отказал гостю, закрыл дверь и тут же связался со своими коллегами. Полицейские вскоре прибыли в квартиру к подозрительному жильцу и провели у него обыск.

«Мужчина говорил бессвязно. На кровати молодого человека полицейские обнаружили планшет со снимком обнаженной девочки», — отметил источник.

После обыска хозяина планшета задержали по подозрению в хранении детской порнографии и отправили под стражу. Впоследствии задержанного разместили в больнице. Сейчас правоохранители выясняют, может ли он понести юридическую ответственность за свои действия.

Ранее в Германии полицейские стали фигурантами дела об обмене детским порно.