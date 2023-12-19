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В РФ перестанут взимать комиссии за ЖКУ с пенсионеров и льготников

Путин подписал закон об отмене комиссий ЖКХ для пенсионеров и льготников

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене банковских комиссий с обязательных коммунальных платежей для пенсионеров и льготников. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Закон вступит в силу с 1 июля 2024 года. Комиссию не будут взимать за перечисление платы за коммунальные услуги и пеней за просроченную или неполную оплату с тех, кто нуждается в социальной поддержке. Точный перечень категорий таких граждан установит правительство РФ.

До этого детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец призвала освободить многодетные семьи от оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Компенсация расходов за ЖКУ является одним из главным видов льгот для многодетных семей, отметила Волынец. Однако размер этих льгот, как и условия их предоставления, различаются. Поэтому, по мнению омбудсмена, следует на федеральном уровне закрепить положение, в котором будут прописаны условия освобождения многодетных семей от оплаты ЖКУ.

Ранее Владимир Путин призвал сделать статус многодетной семьи всероссийским.

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