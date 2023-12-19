Студентка обвинила водителя такси в изнасиловании

В Париже водителя такси арестовали после обвинения в изнасиловании со стороны пассажирки. Об этом сообщает Actu17.

24-летняя студентка утверждает, что ее изнасиловал 46-летний водитель такси. Инцидент, по ее словам, произошел в феврале. В ночь происшествия она отправилась в ночной клуб, чтобы встретиться там с друзьями, но в заведение ее не пустили, и девушка решила вернуться домой. Она заказала машину, добралась до дома, а на следующее утро вспомнила, что ее принуждали к сексу, и решила подать заявление в полицейский участок.

В преступлении она обвинила водителя, который пересел к ней на заднее сиденье, после чего изнасиловал ее. Расследование показало, что близкий контакт между сотрудником службы такси и потерпевшей действительно был. Подозреваемого задержали после исследования его ДНК и изучения записей с камер видеонаблюдения, которые частично подтвердили слова студентки. 13 декабря его заключили под стражу и предъявили ему обвинения. Мужчина отрицал их, утверждая, что к нему подошла проститутка, которая предложила ему секс за €40. Пострадавшая отвергла его показания, но не смогла опознать подозреваемого, так как не запомнила лица насильника.

Ранее кстовский таксист надругался над школьницей и грозился продать ее в рабство.