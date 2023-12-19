Авиаэксперт прокомментировал решение Осло запретить посадку российскому самолету

Запрет Осло на посадку российского самолета с пассажиром, которому стало плохо на борту, выглядит как нарушение международного права. Об этом в интервью газете «Взгляд» заявил авиаэксперт Роман Гусаров. По его словам, Москва должна предметно разобраться в данном инциденте.

«Западные чиновники, которые твердили о правах человека и о верховенстве этих норм, принимают решения, основываясь исключительно на собственной выгоде. Международные правовые нормы в отношении России нарушаются сплошь и рядом. Например, многие санкции, которые ввели в отношении российских авиакомпаний и самолетов, незаконны», — указал эксперт.

По его мнению, российской стороне необходимо сначала провести оценку инцидента и выяснить, действительно ли у Норвегии были правовые основания на запрет посадки. Затем следует подать жалобу в ИКАО на нарушение международных конвенций, отметил Гусаров. По его словам, ссылка на санкции, введенные против Москвы, в данном случае неправомочна.

О том, что норвежские власти запретили самолету из РФ приземлиться в аэропорту, хотя на борту находился мужчина в тяжелом состоянии, сообщал Telegram-канал Shot. По данным журналистов, у пассажира открылась язва и началось внутреннее кровотечение.

Экипажу не дали разрешения на экстренную посадку, однако разрешили пролететь через территорию Норвегии.

В итоге мужчину пришлось доставить в Москву, где его оперативно госпитализировали.

Ранее в ЕС появилось правило No Russia.