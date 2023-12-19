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Замглавы украинской полиции подал в отставку

Замглавы полиции Украины Тышлек подал в отставку

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Дмитро Тишлек/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Заместитель национальной полиции Украины Дмитрий Тышлек покинул должность из-за скандала с якобы российским гражданством супруги. Об этом пишет «РБК Украина».

«Я принял решение написать рапорт об освобождении от должности заместителя председателя нацполиции по собственному желанию. Подал на подпись руководству», — заявил Тышлек журналистам.

Он добавил, что дожидается результатов расследования по своему делу, которое сам же и инициировал, обратившись в государственное бюро расследований Украины.

Предварительное расследование ситуации с Тышлеком продолжается с октября 2023 года, когда мужчину отстранили от выполнения обязанностей. Как сообщали украинские СМИ, жена Тышлека не избавилась от паспорта РФ, а сам он пользуется недвижимостью и машиной семьи партнера главаря ростовской ОПГ. Сам Тышлек считает, что факты его биографии были искажены.

До этого сообщалось, что экс-президент Украины Петр Порошенко будет добиваться возбуждения уголовного дела из-за того, что его не выпустили из Украины в США.

Ранее в ЛНР задержали украинского шпиона, который следил за российскими военными.

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