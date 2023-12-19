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В Подмосковье мужчина выпил 1000 банок энергетика и выжил благодаря врачам

В Подмосковье врачи спасли мужчину, который выпил 1000 банок энергетиков

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Depositphotos

В Подмосковье врачи смогли спасти мужчину, который за год выпил тысячу банок энергетика. Об этом сообщает минздрав региона.

Житель Балашихи употреблял по 2-3 банки тонизирующего напитка в день, но уже к концу года стал жаловаться на проблемы с организмом. В итоге 30-летний россиянин обратился в больницу с сильной болью.

Специалисты диагностировали острый панкреатит с осложнениями. Во время операции врачам пришлось откачивать гной и жидкость из брюшной полости. Также медики выяснили, что из-за болезни у больного появились проблемы в работе почек, легких и сердца.

«В течение двух недель бригада медиков билась за его жизнь. Пациент успел побывать на ИВЛ, пройти курс интенсивной терапии и другое лечение», – сообщается в публикации.

В результате врачам удалось спасти мужчину. Теперь он вынужден придерживаться диеты, чтобы нормализовать работу организма.

Ранее в Тольятти женщина три года ходила с гигантской опухолью из-за страха перед врачами.

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