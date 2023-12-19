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В подъезде жилого дома в Москве поймали змею

«360»: в подъезде дома на юго-востоке Москвы жильцы поймали змею

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Shutterstock

В доме по улице Зарайская на юго-востоке Москвы жильцы нашли в подъезде змею. Рептилию сразу поймали, вреда никому из людей она причинить не успела, сообщил телеканалу «360» источник в экстренных службах.

Одна из местных жительниц рассказала, что пойманную змею посадили в банку, после чего вызвали на место происшествия специалистов. Они проверят помещение на наличие других змей. На данный момент неизвестно, откуда в подъезде появилась рептилия.

Это не первый подобный случай – так, в начале декабря жители Москвы нашли в своей квартире двадцатисантиметровую змею из Таиланда. Также сообщалось, что техничка нашла змею в фойе томской школы.

Ранее во Флориде охотники на змей поймали питона-гиганта с копытами оленя в желудке.

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