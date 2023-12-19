Путин наградит Героев России

Президент РФ Владимир Путин во время расширенного заседания коллегии Минобороны 19 декабря наградит Героев России. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В планах у президента награждение Героев Российской Федерации», — приводит РИА Новости слова Пескова.

Накануне в Кремле сообщали, что на расширенном заседании коллегии Минобороны будут подводиться итоги деятельности Вооруженных сил РФ в 2023 году. Кроме того, в ходе мероприятия будут поставлены задачи на следующий год и определены приоритеты дальнейшего развития армии и флота России.

С основным докладом выступит министр обороны Сергей Шойгу.

В начале декабря Шойгу рассказывал на селекторном совещании, что российские войска расширяют зоны контроля на всех направлениях ведения зоны специальной военной операции (СВО). По словам министра, ВС РФ занимают более выгодные позиции и продолжают вести активную оборону.

По словам министра, «тотальная мобилизация» и западное оружие не помогли Украине переломить ход военных действий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Шойгу оценил результаты контрнаступления Украины.