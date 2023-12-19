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Врачи предупредили об опасности вейпов для подростков

Врач Филимонова: курение вейпа может стать причиной развития рака

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Pexels

Убеждения в том, что вейпы — менее вредная альтернатива сигаретам, являются ложными. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу минздрава Московской области. В ведомстве отметили, что курительные смеси содержат токсичные вещества, которое могут стать причиной развития рака и других опасных заболеваний. Специалисты также дали рекомендации, как определить, курит ли ребенок электронную сигарету.

«В первую очередь обратите внимание на одежду — там могут появляться жирные пятна с сильным, приятным запахом. Стоит обратить внимание и на запах в комнате подростка — периодически там сильно пахнет выпечкой, запахом ягод, фруктов. Насторожить может и тот факт, что ребенок стал более сонлив или наоборот, излишне суетлив», — рассказала заместитель главного врача по детству Сергиево-Посадской больницы Татьяна Филимонова.

Она добавила, что если вовремя не заметить, что подросток курит вейп, растет риск того, что он перейдет на обычные сигареты, приобретя еще большую зависимость от никотина.

В декабре Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на своем официальном сайте World Health Organization (WHO) призвала принять срочные меры по контролю над продажей вейпов. Эксперты заявили, что производители используют агрессивную рекламу, чтобы склонить школьников и студентов к покупке их продукции.

По данным опросов и исследований ВОЗ, дети в возрасте 13-15 лет употребляют электронные сигареты чаще, чем взрослые. Этому способствует разработка производителями привлекательного, красочного дизайна и использование соцсетей в качестве рекламных платформ.

Ранее стало известно, как пол и возраст влияют на формирование зависимости от вейпов.

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