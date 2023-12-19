Нутрициолог рассказала, как питаться во время гриппа и ОРВИ

Людям, которые заболели гриппом или ОРВИ, стоит исключить из своего рациона сахар и быстрые углеводы, потому что они способствуют разрастанию патогенной микрофлоры в кишечнике. Об этом Pravda.Ru рассказала нутрициолог Наталия Богданова.

Вместо этого она советует есть больше продуктов, в которых содержится витамин С, — шиповник, болгарский перец, облепиху, зелень, квашеную капусту и киви. Помимо этого, с простудой помогают бороться продукты с высоким содержанием витаминов A и D — яйца, сливочное масло, печень рыб, особенно трески. Можно также готовить бульоны.

При этом Богданова отметила, что потребление красного мяса в период болезни лучше ограничить, чтобы не перегружать организм. Вместо него лучше потреблять птицу или рыбу.

Врач-терапевт BestDoctor Дарья Мифтахова до этого рассказала «Газете.Ru», что ни одно лечение не обходится без лечебно-охранительного режима. По ее словам, было замечено, что те люди, которые больше спали и не трудились во время болезни, выздоравливали быстрее и реже получали осложнения.

Ранее врач дала советы, как защититься от вирусов в общественных местах.