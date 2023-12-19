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В Петербурге иностранец отправил откровенные фото девочке и пригласил ее на свидание

В Петербурге иностранец отправил фото девочке и привлек внимание Бастрыкина

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Depositphotos

В Петербурге откровенная переписка с 13-летней школьницей закончилась для мигранта проверкой правоохранителей. Об этом сообщает СК РФ.

По данным правоохранителей, уроженец Таджикистана познакомился с девочкой и стал отправлять ей в сообщениях свои откровенные фото. После этого иностранец пригласил ребенка на свидание, но окружающие своевременно заметили переписку, поэтому они не встретились.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах.

На данный момент следователи Петербурга проводят проверку. Процесс находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

Ранее в Петербурге задержали отца за съемку откровенных материалов с дочерью.

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