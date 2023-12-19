В Подмосковье оценили условия, созданные для молодых семей

В Подмосковье созданы все условия для молодых семей. Об этом в беседе с РИАМО заявила член Совета по профессиональным квалификациям в ЖКХ Московской области Наталья Абросимова. Она также отметила рост рождаемости в регионе.

«По словам губернатора Андрея Воробьева, рождаемость в Подмосковье выросла в январе-мае 2023 года на 1,2%. Что на 900 детей больше, чем за аналогичный период прошлого года. А значит, что 20% наших жителей — это дети», — рассказала Абросимова.

Она подчеркнула, что благодаря мерам господдержки, растить детей в регионе не просто доступно, а есть стимул.

Пресс-служба Минздрава МО до этого сообщала, что почти 90 тысяч беременных женщин в Подмосковье получили консультацию онлайн в рамках проекта «Наша женская консультация».

Член Общественной палаты Королева Маргарита Белозерова в декабре отмечала, что ежегодно в Московской области растет количество приведенных в порядок общественных пространств.

Ранее в Подмосковье оценили меры поддержки бизнеса.