В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от гриппа и коронавируса

Для защиты от гриппа и коронавируса необходимо носить маски, перчатки и защитные очки в общественных местах, рассказала в интервью kp.ru глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Потому что и ковид, и грипп, и респираторные вирусы, и корь, коклюш, — они все передаются воздушно-капельным путем. Важно, чтобы возбудители не попадали к другим людям — они ведь выделяются при чихании, кашле, даже при дыхании или разговоре. Если мы защищаем свои органы дыхания, и глаза, руки, у нас меньше шансов капельку с вирусом получить», — пояснила эксперт.

При этом Попова подчеркнула, что маски нужно менять каждые два часа. Кроме того, она рекомендует регулярно обрабатывать руки.

7 декабря Анна Попова говорила, что в Роспотребнадзоре впервые за историю последних трех лет отмечают одновременный рост заболеваемости гриппом и коронавирусной инфекцией в России. По словам руководителя Роспотребнадзора, число заболевших и обратившихся за помощью из-за ОРВИ уже перевалило за миллион. Растет и количество обращающихся из-за ковида, а также тяжесть заболевания и число госпитализированных.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, будут ли в России вводить ограничения из-за коронавируса.