Россияне рассказали, как планируют провести новогодние каникулы

На предстоящих новогодних выходных россияне планируют встретиться со своими родными и друзьями – об этом рассказали 55% опрошенных. Вторым самым популярным ответом стал отдых дома с чтением книг и просмотром фильмов в кругу семьи – такие планы озвучили 30% респондентов. Еще 25% намерены много гулять по городу, сообщает RT со ссылкой на результаты исследования.

О планах заняться спортом рассказали 15% участников опроса. Чуть меньше – 13% – намерены найти на это время подработку.

Походы в театр запланировали 10% респондентов, а изучать новую профессиональную сферу намерены 7%. Курсы повышения квалификации пройти во время новогодних каникул собираются 6% участников опроса.

В опросе был вариант ответа «Другое» – его выбрали 10% респондентов. Они рассказали, что планируют отправиться в путешествие или сделать ремонт в квартире.

В исследовании, которое провели сервисы «Работа.ру» и «Подработка», участвовали более 3,6 тыс. человек из всех регионов России.

Напомним, аналитики также выяснили, что работать в предстоящие новогодние праздники будет каждый пятый россиянин. Чаще всего о таких планах рассказывают представители сферы искусства и развлечений, торговли, туризма и транспорта.

Россиянам ранее назвали пять главных угроз здоровью в новогодние праздники.