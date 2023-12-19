Россиянам рассказали, как уменьшить платеж за коммунальные услуги

Россияне могут сэкономить на оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), если откажутся от ненужных услуг. Об этом «Москве 24» рассказал заместитель исполнительного директора НП «ЖКХ Контроль» Андрей Костянов.

Так, например, можно отключить радиоточку, телевизионную антенну и городской телефон, если они не используются. Помимо этого, стоит отслеживать состояние водопровода, чтобы ничего не протекало и не было переплаты за воду.

«Еще один лайфхак по экономии — это установка на краны аэратора. Это насадка, которая насыщает воду воздухом. В результате ее расход немного снижается. Также мы можем отрегулировать смыв на бачке унитаза, чтобы расход воды был меньше. <...> Для экономии электроэнергии вместо обычных лампочек лучше использовать энергосберегающие. Они недорогие и служат долго. При этом позволяют сэкономить на электроэнергии до 20–30%», — отметил Костянов.

Электроприборы, которые в данный момент не используются, нужно отключать от сети, потому что в режиме ожидания они продолжают потреблять энергию. Если домашние дела, включая глажку и стирку, приходятся на вечер, специалист советует перейти на двухтарифный счетчик, поскольку это поможет сэкономить.

До этого Андрей Костянов говорил, что россияне могут потребовать перерасчет за ЖКУ, если они были оказаны некачественно. По его словам, правила предоставления ЖКУ и основания для проведения перерасчета можно найти в постановлении правительства №354. В частности, среди оснований изменение цвета воды, температура, холод в квартире, плохое напряжение в сети и так далее.

Ранее россиянам рассказали, в каком случае им грозит выселение из квартиры за долги по ЖКУ.