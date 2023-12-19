Психолог оценила, нужно ли детям верить в Деда Мороза

Детям важно верить в Деда Мороза, поэтому родителям нужно стараться подкреплять эту веру. Об этом «Москве 24» рассказала педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Наталия Малетина.

«В дошкольном возрасте уверенность в том, что сказочные персонажи существуют, абсолютно нормальна. Это определенный показатель развития кругозора, мышления и воображения ребенка. <...> По мере развития мышления, представлений об окружающем мире дети научаются различать сказку и реальность. Поэтому каких-то специальных бесед на эту тему проводить не нужно», — сказала специалист.

Однако, если у ребенка нет веры в волшебство, это не будет указывать на наличие у него каких-либо отклонений. Скорее это вызовет вопросы к родителям, которые решили воспитывать его в такой «гиперреалистичной обстановке», отметила психолог.

Если же ребенок случайно распознал то, что вместо Деда Мороза к нему пришел обычный человек в костюме, и расстроился, важно поддержать его веру в чудо. Например, можно сказать, что настоящий волшебник был сильно занят, поэтому попросил помочь ему.

«Также можно упомянуть, что волшебник обязательно придет ночью, когда малыш будет спать, и принесет подарки», — заключила Малетина.

Компания «Дед Мороз» из Великого Устюга и Яндекс Маркет до этого составили рейтинг детских подарков на Новый год. В топ подарков, которые дети просят у Деда Мороза, попали смартфоны, планшеты, ноутбуки, мягкие игрушки, радиоуправляемые модели и, например, конструкторы.

Ранее были названы восемь популярных Дедов Морозов России.