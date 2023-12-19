Мужчину арестовали, когда он избавился от престарелой собаки, выбросив ее в мусорный бак

Мужчина из Флориды был арестован после того, как поместил собаку в пакет и выбросил в мусорный контейнер. Об этом пишет People.

Сотрудники местного магазина обнаружили в близстоящем мусорном баке ши-тцу с веревкой на шее. Она привлекла внимание людей, так как шевелилась в закрытом пакете. Собаку оперативно доставили в ветклинику, а ее владельца стали разыскивать специалисты отдела по борьбе с жестоким обращением с животными при офисе шерифа.

Основным подозреваемым стал Энтони Беллман, его вычислили по камерам видеонаблюдения. Полицейские обнаружили запись, на которой видно, как мужчина подъезжает к мусорному контейнеру на своей машине, достает из багажника свернутый пакет и бросает его в бак.

Оказалось, что пострадавшей собаке по кличке Ксила 16 лет, и Беллман сказал своим близким, что собирается отдать животное на эвтаназию.

Ранее москвич снял на камеру издевательства над котом и стал фигурантом уголовного дела.