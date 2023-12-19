В России предложили сделать один из праздников выходным днем для многодетных

Праздник День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, должен стать оплачиваемым выходным для многодетных семей, убежден директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Такое предложение он направил главе Минтруда Антону Котякову, сообщает RT со ссылкой на копию письма.

В своем обращении политолог напомнил о том, что в России многое делается для поддержки многодетных семей. При этом близкий к этой теме праздник, утвержденный еще в 2008 году, остается рабочим днем.

Орлов призвал министра рассмотреть возможность изменения нормативных актов и определения Дня семьи любви и верности выходным, оплачиваемым днем для семей, в которых воспитывается трое и более детей.

На прошлой неделе в России также призвали освободить многодетные семьи от оплаты коммунальных услуг. Детский омбудсмен РТ Ирина Волынец предложила ввести для них социальный норматив, обязав оплачивать «коммуналку» только при его превышении.

В одном из регионов России ранее увеличили льготу до 100 тыс. рублей для многодетных семей.