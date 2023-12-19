Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России предложили сделать один из праздников выходным днем для многодетных

Политолог Орлов призвал сделать День семьи выходным для многодетных

close
100%
Freepik

Праздник День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, должен стать оплачиваемым выходным для многодетных семей, убежден директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Такое предложение он направил главе Минтруда Антону Котякову, сообщает RT со ссылкой на копию письма.

В своем обращении политолог напомнил о том, что в России многое делается для поддержки многодетных семей. При этом близкий к этой теме праздник, утвержденный еще в 2008 году, остается рабочим днем.

Орлов призвал министра рассмотреть возможность изменения нормативных актов и определения Дня семьи любви и верности выходным, оплачиваемым днем для семей, в которых воспитывается трое и более детей.

На прошлой неделе в России также призвали освободить многодетные семьи от оплаты коммунальных услуг. Детский омбудсмен РТ Ирина Волынец предложила ввести для них социальный норматив, обязав оплачивать «коммуналку» только при его превышении.

В одном из регионов России ранее увеличили льготу до 100 тыс. рублей для многодетных семей.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами