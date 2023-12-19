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В большинстве регионов России подорожал техосмотр легковушек

«Ъ»: в российских регионах тариф ТО авто превысил тысячу рублей

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

В большинстве регионов страны в 2024 году тариф на техосмотр легкового автомобиля превысит тысячу рублей. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

По приказу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) власти в субъектах страны должны установить тарифы до 20 декабря. Издание отметило, что на вечер 15 декабря корреспонденты нашли документальные подтверждения о планах 68 субъектов Федерации ввести новые цены с 1 января. В половине регионов тариф для самой массовой категории транспортных средств М1 — легковые авто — повышается на 12% — с действующих 913 руб. до 1022 руб.

В итоге самым дорогим техосмотр будет на Чукотке, где ценник вырастет с 4,1 тысячи до 4,5 тысячи рублей. В Санкт-Петербурге ТО в среднем подорожает с 1,54 тысячи до 1,72 тысячи, в Амурской области — с 1,4 тысячи до 1,57 тысячи рублей. В Ненецком автономном округе тариф вырастет с 1,37 тысячи до 1,5 тысячи рублей, а на Камчатке — с 1,33 тысячи до 1,49 тысячи.

Дешевле всего техосмотр обойдется автомобилистам в Ивановской области, но тариф там тоже вырос — до 913 рублей с 586. Столько же будет стоить ТО в Волгоградской области (913 рублей с 576 рублей). В Кемеровской области тариф вырос с 913 рублей до 946.

Ранее в России появилась единая цифровая платформа для работы автодилеров.

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