В Петербурге мужчина вышел из машины с полуторагодовалым ребенком и сломал берцовые кости

В Петербурге мужчину госпитализировали после падения около театра. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на улице Жуковского. Сам петербуржец, его дочь и полуторагодовалый сын припарковались недалеко от здания. Мужчина взял младшего ребенка на руки и вышел из автомобиля, но сразу же упал. Как сообщают очевидцы, в этот момент он пытался защитить мальчика.

Родители других зрителей и персонал театра помогли мужчине подняться и вызвали скорую помощь. Пострадавшего госпитализировали с переломом большой и малой берцовых костей.

На данный момент россиянин находится в больнице, ему предстоит операция и другие медицинские процедуры. Всего на восстановление он потратит как минимум год.

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