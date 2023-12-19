Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Петербурге мужчина вышел из машины с полуторагодовалым ребенком и сломал берцовые кости

В Петербурге мужчина с полуторагодовалым сыном упал на льду и попал в больницу

close
100%
Артем Сизов/«Газета.Ru»

В Петербурге мужчину госпитализировали после падения около театра. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на улице Жуковского. Сам петербуржец, его дочь и полуторагодовалый сын припарковались недалеко от здания. Мужчина взял младшего ребенка на руки и вышел из автомобиля, но сразу же упал. Как сообщают очевидцы, в этот момент он пытался защитить мальчика.

Родители других зрителей и персонал театра помогли мужчине подняться и вызвали скорую помощь. Пострадавшего госпитализировали с переломом большой и малой берцовых костей.

На данный момент россиянин находится в больнице, ему предстоит операция и другие медицинские процедуры. Всего на восстановление он потратит как минимум год.

Ранее в Башкирии на семилетнего мальчика упала наледь с крыши дома.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами