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В Кузбассе пожилая женщина рассказала о побоях и тюремных условиях в частном пансионате

Постоялица пансионата для пожилых в Новокузнецке пожаловалась на побои персонала

В Новокузнецке с пожилыми постояльцами частного пансионата грубо обращаются и избивают их палкой. Об этом сообщается в Telegram-канале «Инцидент Кузбасс».

По словам автора обращения, от действий персонала пансионата «Рэмели» на Пионерском проспекте пострадала ее пожилая родственница. Из трехместной палаты пенсионерку перевели в комнаты закрытого типа, предназначенные для буйных постояльцев. Сотрудники заведения оставались на связи с родственниками женщины и «утверждали, что с бабушкой все хорошо и приехать можно только через две недели». Когда же близкие навестили ее, выяснилось, что пенсионерку избили палкой.

«Кого побьют, кого оскорбят. Всех жалко», — рассказывает в видео пострадавшая. Она утверждает, что побои предметом, похожим на биту, ей нанесла женщина-медик.

Произошедшим в стенах пансионата уже заинтересовались следователи и начали доследственную проверку. Руководство заведения подозревают в ненадлежащем оказании услуг.

«На место происшествия выехала следственная группа, следователями СК России опрашиваются пациенты пансионата и его работники. По результатам проверки сложившейся ситуации будет дана надлежащая правовая оценка и принято процессуальное решение», — отметили в ведомстве.

Ранее в новосибирском пансионате 98-летнего ветерана ВОВ избили его соседи.

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