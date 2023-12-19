Живущие в Латвии россияне рассказали о несправедливом отношении к ним

Россияне, которые живут в Латвии, боятся действий местных властей. Об этом рассказал обозреватель The New York Times Эндрю Хиггинс.

Журналист выяснил это, когда побывал в городе Даугавпилс, где подавляющее большинство жителей — русскоязычные. Так, он поговорил с 63-летней местной жительницей с российским гражданством. Она рассказала, что всю жизнь провела в Латвии, но этой осенью ее лишили права на проживание, государственную пенсию и медицинское обслуживание. Женщина отметила, что потеряла сознание от шока, когда ее оповестили об этом.

Также другие жители рассказали, что русскоязычным отказывают в предоставлении гражданства. Более того, пожилых людей заставляют учить латышский язык, но дается им это с трудом. Американский журналист рассказал, что россияне возмущены таким отношением.

«В балтийской стране русскоязычных преследуют страх и опасение», — заключил Хиггинс.

Накануне стало известно, что власти Латвии собрались принудительно выслать из страны более тысячи россиян. Это те люди, которые не сдали языковой экзамен или не подали документы на временный ВНЖ.

Как пояснила руководитель Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Майра Розе в эфире телеканала TV3, около 15,5 тысячи граждан России подали документы на постоянный вид на жительство, еще почти три тысячи человек — на временный. Однако нашлись и те, кто не выполнил необходимые для дальнейшего проживания в стране требования.

В сентябре сейм Латвии принял смягчающую поправку к закону об иммиграции. Однако в России его все равно назвали дискриминационным. Владимир Путин заявил, что если латвийские власти продолжат обращаться с русскими по-свински, их ждет ответное отношение.

Ранее стало известно, что гражданам ЕС разрешат оставить авто, на которых они въезжают из России.