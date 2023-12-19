В Москве ожидается дождь во вторник

По данным Гидрометцентра России, в Москве во вторник ожидается облачная погода с возможным снегом, дождем и мокрым снегом, а также гололедицей. Температура воздуха составит до +4 градусов Цельсия, днем будет 2-4 градуса тепла, а ночью до +1 градуса. Об этом пишет ТАСС.

В ряде мест возможно налипание мокрого снега и гололед. Ветер будет западный, со скоростью 6-11 м/с, с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление примерно 739 мм ртутного столба.

В Подмосковье температура воздуха будет колебаться в пределах от нуля до +5 градусов Цельсия во вторник. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до -2 градусов.

Ранее стало известно, что фактор мегаполиса влияет на катаклизмы погоды Москвы. Ученые из Москвы разработали новый метод для более точного определения разницы в температуре между городом и его окрестностями, известный как эффект «острова тепла».

Ранее в соцсетях назвали «спасительницей городов» отважную уборщицу на фоне потопа в Туапсе.