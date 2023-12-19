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В ВОЗ заявили, что коронавирус продолжает мутировать

ВОЗ: COVID-19 адаптировался к человеку, но продолжает мутировать

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Максим Богодвид/РИА Новости

Коронавирус адаптировался к человеку, но еще продолжает мутировать. Об этом РИА Новости заявила официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

По ее словам, COVID-19 мутирует для продолжения своего существования.

«С наступлением зимы в Европе и Центральной Азии другие респираторные патогены стали циркулировать вместе с коронавирусом. COVID-19 еще широко распространен, он продолжает вызывать тяжелые заболевания», — отметила Вуйнович.

Она указала, что примерно в половине стран, которые представляют информацию в ВОЗ о госпитализации, видны тенденции роста, в частности, в Финляндии, Италии и Словакии.

«Все еще наносит ущерб нашим жизням», — подытожила Вуйнович.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что коронавирусная инфекция пока не требует введения ограничительных мер в России.

7 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в надзорном органе отмечают одновременный рост заболеваемости гриппом и ковидом в России. По словам руководителя Роспотребнадзора, число заболевших и обратившихся за помощью из-за ОРВИ уже перевалило за миллион. Растет и количество обращающихся из-за ковида, а также тяжесть заболевания и число госпитализированных.

Ранее вирусолог раскрыл, сколько пациентов с коронавирусом столкнулись с затяжной формой болезни.

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