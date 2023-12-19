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Врач из Палестины рассказал, что не все россияне покинули сектор Газа

Врач из Палестины Башир: в Газе остаются россияне, не покинувшие анклав

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Телеграм-канал Минздрав России

Некоторые граждане России по неизвестным причинам не покинули сектор Газа. Об этом ТАСС сообщил врач из Палестины Исмаил Башир, которого эвакуировали из анклава в числе граждан Российской Федерации.

«Есть люди, которые не вернулись, почему не вернулись, об этом никто не знает», — отметил он.

Врач назвал обстановку в Газе тяжелой. По его словам, бомбардировки продолжаются, а укрыться там негде.

«Мой дом без окон, без дверей, но это еще считается ерундой. Люди остались вообще без домов», — сказал Башир.

Врач сообщил, что около границы с Египтом находится много людей. По его словам, мирное население остается там жить, надеясь спастись от обстрелов.

«Они думали, что там безопасно», — пояснил Башир, указав, что в Газе остались и его родственники.

Накануне катарский телеканал Al Jazeera сообщил, что израильские военные использовали слезоточивый газ против гражданского населения во время рейда в городе Акраба на Западном берегу реки Иордан.

Ранее Израиль начал затапливать тоннели в секторе Газа.

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