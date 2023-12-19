Врач из Палестины рассказал, что не все россияне покинули сектор Газа

Некоторые граждане России по неизвестным причинам не покинули сектор Газа. Об этом ТАСС сообщил врач из Палестины Исмаил Башир, которого эвакуировали из анклава в числе граждан Российской Федерации.

«Есть люди, которые не вернулись, почему не вернулись, об этом никто не знает», — отметил он.

Врач назвал обстановку в Газе тяжелой. По его словам, бомбардировки продолжаются, а укрыться там негде.

«Мой дом без окон, без дверей, но это еще считается ерундой. Люди остались вообще без домов», — сказал Башир.

Врач сообщил, что около границы с Египтом находится много людей. По его словам, мирное население остается там жить, надеясь спастись от обстрелов.

«Они думали, что там безопасно», — пояснил Башир, указав, что в Газе остались и его родственники.

Накануне катарский телеканал Al Jazeera сообщил, что израильские военные использовали слезоточивый газ против гражданского населения во время рейда в городе Акраба на Западном берегу реки Иордан.

Ранее Израиль начал затапливать тоннели в секторе Газа.