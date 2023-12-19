Фактор мегаполиса влияет на катаклизмы погоды Москвы

Ученые из Москвы разработали новый метод для более точного определения разницы в температуре между городом и его окрестностями, известный как эффект «острова тепла». Об этом пишет газета «Известия».

Специалисты отмечают, что это явление имеет значительное влияние на возникновение погодных аномалий в мегаполисе. Новые исследования, проведенные сотрудниками Научно-исследовательского вычислительного центра Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Института океанологии РАН им. П.П. Ширшова и Московского физико-технического института, использовали технологии машинного обучения на статистических данных о погоде в Москве и Подмосковье за последние 50 лет. Результаты исследования позволили получить прогнозы тепловых аномалий в городе с точностью до 85-90% благодаря использованию искусственного интеллекта (ИИ).

«Острова тепла» не только повышают температуру, но также способствуют вертикальному перемешиванию воздушных масс, что влияет на интенсивность осадков. Например, снегопады, дожди и грозы в мегаполисах могут быть более сильными, чем в прилегающих районах. Этот фактор также может привести к увеличению загрязнения в городской атмосфере. Михаил Варенцов, один из авторов исследования и старший научный сотрудник лаборатории суперкомпьютерного моделирования природно-климатических процессов НИВЦ МГУ, подчеркнул важность точных данных об эффекте «островов тепла» для более качественного прогнозирования погодных аномалий в городах и предотвращения серьезных последствий для жителей.

Точные данные о разнице в температуре помогут коммунальным службам зимой подготовиться к большим снегопадам, растаянию снежных заносов и опасным явлениям, таким как ледяной дождь. В летнее время они также помогут предотвратить негативные последствия аномальной жары для населения.

Михаил Варенцов привел пример аномальной жары в Европе в 2003 году, которая унесла от 25 тыс. до 70 тыс. жизней. В Москве в 2010 году смертность выросла более чем на 50% из-за подобной катастрофы. Климатологи прогнозируют, что к 2050 году более 350 млн людей на планете будут подвержены риску тепловых стрессов.

Появление «островов тепла» в городах объясняется несколькими факторами, включая большое количество зданий и асфальтированных поверхностей, которые поглощают и сохраняют солнечную энергию, а затем отдают ее в окружающую среду в виде теплового излучения. Промышленные предприятия, обогрев помещений и двигатели автомобилей также вносят свой вклад в формирование «островов тепла».

Используя исторические данные о температуре с метеостанций в Москве и ее окрестностях, ученые создали несколько моделей машинного обучения. Путем сравнения результатов с фактическими данными о погоде были определены модели искусственного интеллекта с наименьшей погрешностью, которые затем использовались для дальнейшего изучения эффекта «островов тепла».

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