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В Красноярском крае трехлетний ребенок проглотил зубочистку

В Красноярском крае спасли трехлетнего мальчика, который проглотил зубочистку

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Служба спасения Красноярского края' class="item-image" >
Телеграм-канал Служба спасения Красноярского края

В Новоселовском районе Красноярского края спасателям пришлось эвакуировать в больницу трехлетнего мальчика с инородным телом в желудке. Об этом сообщается в Telegram-канале службы спасения региона.

В поселке Кома Красноярского края трехлетний мальчик случайно проглотил зубочистку. Ребенку потребовалась госпитализация.

Семья обратилась в экстренные службы, мальчика пришлось эвакуировать с помощью судна на воздушной подушке. Сотрудники службы спасения доставили пострадавшего в ближайшую больницу.

Ранее в Туапсе ребенок проглотил батарейку, у него диагностировали ожог пищевода.

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