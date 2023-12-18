В Красноярском крае трехлетний ребенок проглотил зубочистку

В Новоселовском районе Красноярского края спасателям пришлось эвакуировать в больницу трехлетнего мальчика с инородным телом в желудке. Об этом сообщается в Telegram-канале службы спасения региона.

В поселке Кома Красноярского края трехлетний мальчик случайно проглотил зубочистку. Ребенку потребовалась госпитализация.

Семья обратилась в экстренные службы, мальчика пришлось эвакуировать с помощью судна на воздушной подушке. Сотрудники службы спасения доставили пострадавшего в ближайшую больницу.

Ранее в Туапсе ребенок проглотил батарейку, у него диагностировали ожог пищевода.