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Путин упростил получение паспорта РФ для граждан трех стран

Путин упростил получение паспорта РФ гражданам Белоруссии, Казахстана и Молдавии

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Сергей Батурин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин своим указом упростил получение российского паспорта гражданам Белоруссии, Казахстана и Молдавии, достигшим возраста 18 лет. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе говорится, что белорусские граждане смогут оформить гражданство РФ в упрощенном порядке без соблюдения требований, предусмотренных пунктами 1-3 ч.1 ст.15 федерального закона «О гражданстве Российской Федерации».

Речь о следующих требованиях: постоянное проживание в России со дня принятия решения о выдаче вида на жительство в РФ и до дня подачи заявления о приеме в гражданство Российской Федерации в течение пяти лет; владение русским языком, а также знание российской истории и основ законодательства РФ.

А молдавским и казахстанским гражданам не придется выполнять первое и третье из перечисленных требований. Таким образом, желающим получить российский паспорт нужно владеть русским языком.

В середине декабря Владимир Путин заявил, что приветствует получение гражданства РФ законопослушными иностранцами.

Тем временем Следственный комитет России предложил лишать приобретенного гражданства за любые тяжкие преступления.

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин предложил лишать мигрантов гражданства РФ за отказ участвовать в СВО.

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