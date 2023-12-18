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Путин пообещал «поработать» над своими опозданиями

Путин пошутил, что попросил наставника поработать с ним над опозданиями

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин в шутку пообещал «поработать» над своей привычкой задерживаться. Об этом российский лидер сообщил на встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства, передал ТАСС.

Одна из участниц разговора — Наталья Вишневская из Брянской области — заметила, что подопечные особенно благодарили ее по окончании работы за воспитание пунктуальности.

«Поработать надо будет с вами отдельно», — пошутил Путин.

До этого президент раскрыл секрет командного голоса. Он обратил внимание участников встречи, что общение руководителя и подчиненных строится на умении доносить до людей мысли, а не громко кричать. По словам главы государства, «зажигать» можно только на митинге, в других ситуациях этого делать не следует.

Накануне Путин улыбнулся после вопроса о том, за что мать ставила его в угол. Он признался, что запомнил абсолютную материнскую любовь и несет ее по жизни.

Ранее Путин объявил 2024 год в России Годом семьи.

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