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Подмосковная прокуратура проверит Wildberries после жалоб партнеров

Baza: прокуратура Подмосковья проверит Wildberries из-за недовольства партнеров

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Подмосковная прокуратура проведет проверку компании Wildberries из-за недовольства партнеров-предпринимателей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, АУРЭК (Ассоциация участников рынка электронной коммерции) считает, что Wildberries может нарушать права своих партнеров. По этой причине ассоциация попросила прокуратуру проверить компанию.

В Генпрокуратуре отреагировали на заявление и поручили прокуратуре Подмосковья провести проверку маркетплейса.

До этого пользователи маркетплейса заметили, что Wildberries стал устанавливать комиссию в тысячу рублей за отказ от некоторых товаров. От чего зависит стоимость возврата разных позиций не сообщается.

Ранее Wildberries изменила 20 правил после проверки Генпрокуратуры.

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