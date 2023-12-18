Подмосковная прокуратура проверит Wildberries после жалоб партнеров

Подмосковная прокуратура проведет проверку компании Wildberries из-за недовольства партнеров-предпринимателей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, АУРЭК (Ассоциация участников рынка электронной коммерции) считает, что Wildberries может нарушать права своих партнеров. По этой причине ассоциация попросила прокуратуру проверить компанию.

В Генпрокуратуре отреагировали на заявление и поручили прокуратуре Подмосковья провести проверку маркетплейса.

До этого пользователи маркетплейса заметили, что Wildberries стал устанавливать комиссию в тысячу рублей за отказ от некоторых товаров. От чего зависит стоимость возврата разных позиций не сообщается.

Ранее Wildberries изменила 20 правил после проверки Генпрокуратуры.