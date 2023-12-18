Гидроэнергетик оценил возможность восстановления Каховской ГЭС

Восстановление Каховской ГЭС возможно с технической точки зрения, однако на реализацию проекта в ближайшее время рассчитывать не стоит. Об этом News.ru рассказал профессор Высшей школы гидроэнергетического строительства СПБПУ Виктор Елистратов.

«Восстановить плотину будет невероятно сложно для инженеров и строителей. Ее нужно будет сдвигать либо выше по течению, либо ниже. Что касается сроков, то на восстановление Каховской ГЭС уйдут годы, — сказал Елистратов.

Профессор подчеркнул, что в условиях продолжающихся боевых действий говорить о восстановительных работах не приходится из-за проблем с безопасностью.

При этом Елистратов отметил, что у российских гидроэнергетиков имеется очень большой опыт строительства гидроузлов. Кроме того, наша страна располагает специальным оборудованием для проведения подобных работ.

В ночь на 6 июня в Херсонской области была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС в районе Новой Каховки. Десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховка, были затоплены водой.

18 декабря губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Каховскую плотину, разрушенную в результате ракетных ударов ВСУ, можно восстановить с использованием современных технологий и на основе сохранившихся проектных документов.

24 ноября в Херсонской области сообщили о завершении ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС.

Ранее стало известно, что на Украине может быть разрушена еще одна плотина ГЭС.