Путин раскрыл секрет командного голоса

Общение руководителя и подчиненных строится на умении доносить до людей мысли, а не громко кричать. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил на встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства, передал ТАСС.

Одна из участниц беседы с российским лидером призналась, что никак не может овладеть командным голосом.

«Командный голос — это не децибелы такого уровня, чтобы стекла дрожали», — пояснил глава государства.

По его словам, громко командовать уместно в боевых условиях, где самолеты летают и требуется, чтобы поставленную задачу четко услышали и поняли.

«Цель-то не в том, чтобы громко [кричать], а в том, чтобы дошло до того, с кем вы коммуницируете», — отметил Путин, уточнив, что кричать и «зажигать» можно на митинге, в других ситуациях этого делать не следует.

Накануне Путин рассказал, за что мама ставила его в угол.

Ранее Путин объявил 2024 год в России Годом семьи.