Москвичей предупредили о слякоти на Новый год

В Москве на Новый год температура воздуха может снова подняться выше нуля, как на этой неделе. О прогнозе «Вечерней Москве» рассказала главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, в последнюю неделю декабря в Московский регион вернутся морозы, но в Новый год российскую столицу вновь захватит оттепель.

»<…> у нас длительные периоды оттепели сменяются короткими прохладными днями, когда мы попадаем в тыловую часть холодных циклонов», — пояснила Позднякова, уточнив, что высота снежного покрова значительно снизится.

18 декабря стало известно, что в Россию придет экстремальное тепло. По прогнозам синоптиков, хорошо прогревшийся воздух вновь станет поступать на юг страны, в связи с этим снегопад сменят небольшие дожди, а столбики термометров поднимутся выше климатической нормы.

Ранее российские ученые в Арктике зафиксировали миражи и белую радугу в один день.