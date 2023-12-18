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Вор забрался в квартиру и украл бутылку водки и апельсиновый сок

New York Post: в США грабитель вынес из чужой квартиры бутылку водки и апельсиновый сок

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WFLA News Channel 8/YouTube

В США мужчина ограбил квартиру ради алкоголя, пишет New York Post.

Как пишут СМИ, мужчина ворвался в чужую квартиру ранним утром, попав на камеры наблюдения. На кадрах видно, что злоумышленник взял с собой только бутылку водки и апельсиновый сок, игнорировав остальные ценности.

По данным полиции, общий ущерб от действий мужчины составил $35. Кроме того, вор также попытался зайти в другую квартиру, но не смог открыть дверь. Офицеры добавили, что пытаются установить личность грабителя.

Потерпевшая рассказала следователям, что спала в момент ограбления и не понимает, почему она забыла закрыть дверь на ключ.

Ранее в Англии арестовали четверых мужчин за кражу золотого унитаза из дворца Бленхейм. Известно, что сантехника выставлялась в различных музеях, а ее стоимость составляет около $4,8 млн.

Ранее в Англии арестовали четверых мужчин за кражу золотого унитаза из дворца Бленхейм. Известно, что сантехника выставлялась в различных музеях, а ее стоимость составляет около $4,8 млн.

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