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Путин объяснил, почему дети богатых родителей должны всего добиваться сами

Путин: дети из богатых семей должны добиваться всего сами, карабкаясь по жизни

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Дети богатых родителей, как и остальные, должны сами всего добиваться в жизни, чтобы в будущем чем-то дорожить. Об этом заявил президент России Владимир Путин, слова которого передает ТАСС.

Российский лидер обратил внимание, что большинство россиян живут от зарплаты до зарплаты, но есть достаточное число богатых людей, многие из которых при этом искусственно создают трудности свои детям.

«Они вынимают своих отпрысков из зоны комфорта. Создают им искусственные сложности. Это умные люди делают. Потому что нужно, чтобы человек хоть сам карабкался куда-то. Если ему все с неба сыпется как манна небесная, он ничем не дорожит. Вот в чем беда», — пояснил президент.

18 декабря Путин назвал задачей властей РФ «соединить все в один кулак» для помощи экономике.

Президент также заявил, что у российских девушек есть большой потенциал в современных профессиях, в том числе в тех, которые считаются традиционно мужскими.

Кроме того, Путин рассказал, сколько специалистов нужно для технологической революции.

Ранее Путин отказался от отпуска на время избирательной кампании.

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