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Стало известно, какой напиток является любимым у россиян

«КП»: чай является любимым напитком россиян

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Pexels

Любимым напитком у большинства (49%) россиян является чай, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 12,2 тыс. человек.

«Очень люблю чай! Кофе могу выпить один раз утром. А вот чай пью весь день», — поделилась участница опроса.

Часть из этих респондентов признались, что любят чай с лимоном, имбирем и сахаром, другие — травяные чаи. 28% участников опроса ответили, что больше любят кофе.

«Без чая я запросто проживу, а вот без кофе настроения никакого не будет», — отметил один из опрошенных.

Оставшиеся 23% респондентов выбрали вариант «другое». Среди их любимых напитков оказались цикорий, какао, морс, компот и кисель, некоторые из них выбрали алкогольную продукцию.

Ученые из Федерального университета Минас-Жерайса в Бразилии выяснили, что кофе благотворно влияет на обмен веществ и физическую работоспособность, повышая эффективность тренировок. Ученые объяснили, что кофе повышает уровни гормонов дофамина, адреналина и норадреналина, а также снижает активность аденозиновых рецепторов. Такие изменения приводят к учащению сердцебиения, липолизу (расщеплению жиров), увеличению концентрации сахара и инсулина в крови.

Ранее был назван алкогольный напиток, улучшающий память.

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