Россиянка отдала 750 тысяч рублей, чтобы выйти замуж за шейха, но тот оказался мошенником

В Гусеве Калининградской области женщина лишилась 750 тысяч рублей, в надежде выйти замуж за шейха. Об этом сообщается в Telegram-канале Amber Mash.

50-летняя жительница Гусева познакомилась в сети с мужчиной, между ними завязались романтические отношения. Жених уверял, что он арабский шейх, сделал возлюбленной предложение и попросил одолжить денег на визу и билеты в Россию.

Доверчивая женщина согласилась помочь будущему мужу и перечислила ему 750 тысяч рублей, сразу после получения денег мужчина перестал выходить на связь.

Россиянка обратилась с заявлением в полицию, брачного афериста ищут, ему может грозить до шести лет лишения свободы.

Ранее в Хабаровске брачный аферист обманул доверчивых женщин на 10 млн рублей.