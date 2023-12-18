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Россиянка отдала 750 тысяч рублей, чтобы выйти замуж за шейха, но тот оказался мошенником

Amber Mash: в Калининграде брачный аферист выманил у женщины 750 тыс. рублей

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Depositphotos

В Гусеве Калининградской области женщина лишилась 750 тысяч рублей, в надежде выйти замуж за шейха. Об этом сообщается в Telegram-канале Amber Mash.

50-летняя жительница Гусева познакомилась в сети с мужчиной, между ними завязались романтические отношения. Жених уверял, что он арабский шейх, сделал возлюбленной предложение и попросил одолжить денег на визу и билеты в Россию.

Доверчивая женщина согласилась помочь будущему мужу и перечислила ему 750 тысяч рублей, сразу после получения денег мужчина перестал выходить на связь.

Россиянка обратилась с заявлением в полицию, брачного афериста ищут, ему может грозить до шести лет лишения свободы.

Ранее в Хабаровске брачный аферист обманул доверчивых женщин на 10 млн рублей.

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